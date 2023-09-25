Ексгравець збірної України Артем Мілевський потрапив у скрутне становище. Після початку повномасштабної війни етнічний білорус зник з інфопростору, а після появи на камери шокував фанатів.

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Артем помітно набрав вагу та мав всі ознаки залежності від алкоголю. Ситуація погіршилась влітку, коли Мілевський почав у нетверезому стані рекламувати в інстаграм сумнівних капперів.

Каппери – люди, які продають прогнози на спортивні події на основі своїх інсайдерських даних. Грубо кажучи, на основі інформації про договірні матчі.

Довгий час Мілевський відмовлявся від допомоги від своїх друзів Олександра Алієва та Євгена Селезньова. Втім перший зрештою сказав, що Артема госпіталізували і він у важкому стані.

За інформацією "кента" Артема, оплату за лікування взяв на себе президент Динамо Ігор Суркіс. У свою чергу в ЗМІ потрапив рахунок, який він сплатив за Мілевського.



Рахунок на лікування Артема Мілевського / АНДРІЮК ONLINE

За перші сім діб стаціонару у приватній клініці "Райеринг" Суркіс заплатив 175 тисяч гривень. З них 105 тися за стаціонар, ще 70 тисяч за консультації, діагностику та медикаменти.

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Нагадаємо, що Мілевський є вихованцем Динамо, за яке успішно пограв з 2002 по 2013 роки. У 278 матчах Артем забив 87 голів, чотири рази ставав чемпіоном України та вигравав бомбардирські перегони УПЛ.

Після Динамо Артем пограв за турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук та РНК Спліт, румунську Конкордію, російське Тосно, угорську Кішварду, білоруське Динамо Брест та український Минай. Також на його рахунку 50 матчів та 8 голів за збірну України.