Сейчас Милевский ведет активную социальную деятельность и даже начал играть в футбол. Он выступает на любительском уровне в медиалиге за команду IGNIS.
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Милевский вернется в родной клуб
Бывший игрок сборной Украины рассказал, хочет ли он вернуться в профессиональный спорт и работать в структуре Динамо. Ведь, по словам друга Артема, он получил предложение от Игоря Суркиса, когда лечился.
Я однозначно вернусь. Конечно же, хочу только в Динамо Киев, но всему свое время. Наступит время, и я вернусь. На какой должности вижу себя? Мне интересно работать с нападающими. Интересно найти нападающего, который был бы похож на меня. Может, он будет не из Украины, может это будет какой-то иностранец,
– заявил Милевский.
Напомним, что президент "бело-синих" не только сделал предложение бывшему капитану вернуться в клуб, но и помог вытащить его из тяжелого состояния. Игорь Суркис полностью взял на себя финансовую часть лечения Артема в частной клинике.
Прошлое Милевского в Динамо
- Воспитанник академии киевлян
- Дебютировал за основную команду "бело-синих" 12 апреля 2003 года в матче против Александрии
- Сыграл за Динамо 274 матча, в которых забил 86 голов и отдал 54 ассиста
- Завоевал с киевлянами 11 трофеев и дважды был признан игроком года в УПЛ
- Покинул клуб осенью 2013 года.