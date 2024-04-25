Наразі Мілевський веде активну соціальну діяльність та навіть почав грати у футбол. Він виступає на аматорському рівні в медіалізі за команду IGNIS.

До теми Відповідь Львову, – Мілевський зізнався, як відбулося його повернення у футбол

Мілевський повернеться в рідний клуб

Колишній гравець збірної України розповів, чи хотів би він повернутися у професійний спорт та працювати у структурі Динамо. Адже, за словами друга Артема, він отримав пропозицію від Ігоря Суркіса, коли лікувався.

Я однозначно повернуся. Звісно ж, хочу лише у Динамо Київ, але всьому свій час. Настане час, і я повернуся. На якій посаді бачу себе? Мені цікаво працювати з нападниками. Цікаво знайти нападника, який був би схожий на мене. Може, він буде не з України, може це буде якийсь іноземець,

– заявив Мілевський.

Нагадаємо, що президент "біло-синіх" не лише зробив пропозицію колишньому капітану повернутися у клуб, а й допоміг витягнути його з важкого стану. Ігор Суркіс повністю взяв на себе фінансову частину лікування Артема у приватній клініці.

Минуле Мілевського в Динамо