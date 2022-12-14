Мудрика вже майже "канонір": журналіст назвав дату трансферу в Арсенал
Джерело:твітер Єруна Стекеленбурга
Схоже, що епоха Михайла Мудрика у Шахтарі підходить до свого закінчення. Лівий вінгер донецького клубу близький до того, щоб стати одноклубником Олександра Зінченка в Арсеналі.
За повідомленням журналіста Єруна Стекеленбурга, Арсенал вдарив по руках із Шахтарем щодо трансферу Михайла Мудрика. Попереду на футболіста чекає медичне обстеження у Лондоні та останні деталі перед підписанням контракту з "канонірами".
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Правда чи брехня
Представник ЗМІ навіть назвав дату, коли Мудрик приєднався до лондонського клубу – 4 січня. Новий 2023 рік може принести новий виклик у кар'єрі Михайла. Незабаром побачимо, чи буде ця інформація не черговим фейком чи чутками.
Адже з кожним днем з'являється все більше чуток навколо можливого переїзду Мудрика на "Емірейтс".
Мудрик близький до переїзду у Лондон
- Раніше Шахтар мав зустріч у Лондоні одразу з чотирма потенційними покупцями на своїх футболістів. В основному мова йшла про лівого вінгера донеччан.
- В інтерв'ю Мудрик розповідав, що влітку мав діалоги з тренерами трьох клубів. Але жодна розмова не закінчилась трансфером.
- Цікаво, якщо це правда, то на якій сумі зупинились сторони. Шахтар неодноразово порівнював перехід Михайла з 100-мільйонними трансферами. Але сам футболіст був шокований такими заявами.За оновленими даними Transfermarkt, вартість Мудрика складає 40 мільйонів євро. Це дозволило стати Михайлу найдорожчим гравцем в історії УПЛ.
- Відзначимо, що після переходу Мудрика в Арсенал у "канонірів" буде повністю українізований лівий фланг. Адже у захисті на цій бровці грає Олександр Зінченко, який нещодавно відновився від травми.