21-річний лівий вінгер відверто розповів, хто влітку виходив на розмову з ним. Михайло зізнався, що йому дуже не сподобалась така шалена кількість чуток про його можливий трансфер у європейську команду. Мудрик сказав, що любить конкретику та лаконічність зацікавлених сторін.

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Мудрик: Я розмовляв з двома чи трьома тренерами інших клубів

Лідер Шахтаря назвав трьох тренерів клубів, з якими контактував влітку 2022-го. Це команди із трьох різних чемпіонів Європи.

Я розмовляв з двома чи трьома тренерами інших клубів. Це Ніцца, Баєр та Брентфорд. Тоді, коли не вийшло, я засмутився. Але зараз ми бачимо, що божий план кращий, ніж мої мрії,

– зізнався Мудрик.

"Сьогодні ти розмовляєш з одним тренером. Вже думаєш лише про цю команду, вже дивишся відео про них, потроху знайомишся з командою. Розмови лише про них. Тренер телефонує і каже, що чекає на збори. Потім щось не вийшло, клуби не домовилися. З'являється нова команда, знову телефонує головний тренер", – додав вінгер донецького клубу.