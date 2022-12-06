Футбольний портал Трансфермакт не тільки збільшив ціну Мудрика, а інших гравців УПЛ. Також сайт встиг і знизити ціну на деяких гравців.

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Шахтар Донецьк

Михайло Мудрик тепер найдорожчий гравець не тільки в УПЛ, а й всієї України (оскільки ціна до того найдорощого Зінченка складає 32 мільйони євро). Ціна Михайла виросла на 25 мільйонів євро, а сумі складає 40. Тепер Шахтар може задовільнити свої апетити завдяки офіційним даним.

Також і інші футболісти Шахтаря отримали апгрейди через хороші виступи у Лізі Чемпіонів. Трубіну домалювали 3 мільйони, тепер його вартість 11 мільйонів євро. Судакову доплюсували 4,5 мільйони і тепер на його ціннику 6 мільйонів євро. Бондаренко заслужив 2,5 мільйонів євро до своєї ціни, яка тепер складає 4 мільйони. Також ще й інші Шахтаря незначно, але додали у ціні.

Динамо Київ

А от другому у списку найдорожчих гравців УПЛ Віктору Циганкову не пощастило. За версією Трансфермакту він подешевшав на 3 мільйони. Тепер його ціна складає 22 мільйони євро. Хоча це пов’язують з тим, що контракт віце-капітана Динамо з клубом скоро себе вичерпає, влітку 2023 року.

Також ще у двох українців Динамо зменшились цифри на ціннику. Травмований Микола Шапаренко (9 мільйонів євро) та капітна "киян" Сергій Сидорчук подешевшали на мільйон, тепер їхня ціна 9 та 4 мільйони євро відповідно.

А от Віталій Буяльський, якого називають "промінчиокм надії" у Динамо, мільйон до своєї вартості добавив, тепер він коштує 8 мільйонів євро. У Георгія Бущана без змін – 10 мільйонів євро.

Дніпро-1

Артем Довбик, який наразі є одним зірковим представником СК Дніпро-1, подорожчав на 4 мільйони. Тепер він оцінюється у 10 мільйонів євро. За словами його агента, Довбика би не продали менше, аніж за 8 мільйонів. Тепер ці слова підтвердив і Трансфермаркт. Також Пихальонок своє грою заслужив подорожчати, але тільки на 1,2 мільйони. Наразі його ціна становить 3 мільйони євро.

До речі, вартість Олександра Зінченка за версією Трансфермаркт 32 мільйони євро, Віталія Миколенка – 22 мільйони євро, Руслана Малиновського – 18 мільйонів євро, Романа Яремчука – 12 мільйонів євро, а Андрія Луніна – 4 мільйони євро.