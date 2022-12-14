За повідомленням журналіста Єруна Стекеленбурга, Арсенал вдарив по руках із Шахтарем щодо трансферу Михайла Мудрика. Попереду на футболіста чекає медичне обстеження у Лондоні та останні деталі перед підписанням контракту з "канонірами".

До теми Шахтар провів зустрічі у Лондоні з потенційними покупцями: Мудрик вже в очікуванні

Правда чи брехня

Представник ЗМІ навіть назвав дату, коли Мудрик приєднався до лондонського клубу – 4 січня. Новий 2023 рік може принести новий виклик у кар'єрі Михайла. Незабаром побачимо, чи буде ця інформація не черговим фейком чи чутками.

Адже з кожним днем з'являється все більше чуток навколо можливого переїзду Мудрика на "Емірейтс".

Мудрик близький до переїзду у Лондон