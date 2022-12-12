У Шахтарі вкотре заговорили про вартість трансферу Михайла Мудрика. За словами директора з футболу у донецькому клубі Даріо Срни, за лідера команди доведеться викласти кругленьку суму. "Гірники" знову повернулись до голосних заяв про 100 мільйонів. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на іспанське видання Marca.

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Срна: Той, хто хоче підписати Мудрика, має заплатити великі гроші

Однак такі заяви розчаровують не лише претендентів на футболіста збірної України, а й самого Мудрика.

Срна ж запевнив, що президент команди Рінат Ахметов не відпустить Михайла за малі гроші. Шахтар знову вдався до порівнянь. Цього разу Срна зіставив Мудрика з Джеком Грілішем, який у 2021 році змінив Астон Віллу на Манчестер Сіті.

Той, хто хоче підписати Мудрика, має заплатити великі гроші, інакше наш президент його не продасть. Джека Гріліша продали більш ніж за 100 мільйонів, а рівень Мудрика не нижчий,

– сказав Срна.

Це вже далеко не перші слова Срни про солідні гроші за трансфер Мудрика.

Цікаво, що раніше у донецькому клубі порівнювали перехід Михайла із 100-мійльонним трансфером Антоні у Манчестер Юнайтед. Тоді ці слова шокували усіх, окрім самого Шахтаря.

Важливо! Нещодавно портал Transfermarkt оновив трансферну вартість Мудрика. Тепер Михайло коштує 40 мільйонів євро, що дозволило йому стати найдорожчим гравцем в історії УПЛ. Додамо, що у першій частині сезону-2022/2023 лівий вінгер відіграв за "гірників" 18 матчів, у яких відзначився 10 голів та 8 результативних передач.

Раніше сам Михайло зізнавався, що буде засмучений, якщо не змінить клуб вже у найближче трансферне вікно.

Головним претендентом на Мудрика є лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко. Не виключено, що скоро лівий фланг "канонірів" повністю стане українським.