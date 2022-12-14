По сообщению журналиста Еруна Стекеленбурга, Арсенал ударил по рукам с Шахтером по трансферу Михаила Мудрика. Впереди футболиста ждет медицинское обследование в Лондоне и последние детали перед подписанием контракта с "канонирами".
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Правда или ложь
Представитель СМИ даже назвал дату, когда Мудрика присоединился к лондонскому клубу – 4 января. Новый 2023 может принести новый вызов в карьере Михаила. В скором времени увидим, будет ли эта информация не очередным фейком или слухами.
Ведь с каждым днем появляется все большее количество слухов вокруг возможного переезда Мудрика на "Эмирейтс".
Мудрик близок к переезду в Лондон
- Ранее у Шахтера была встреча в Лондоне сразу с четырьмя потенциальными покупателями на своих футболистов. В основном речь шла о левом вингере дончан.
- В интервью Мудрик рассказывал, что летом имел диалоги с тренерами трех клубов. Но ни один разговор не закончился трансфером.
- Интересно, если это правда, то на какой сумме остановились стороны. Шахтер неоднократно сравнивал переход Михаила со 100-миллионными трансферами. Но сам футболист был шокирован такими заявлениями. По обновленным данным Transfermarkt, стоимость Мудрика составляет 40 миллионов евро Это позволило стать Михаилу самым дорогим игроком в истории УПЛ.
- Отметим, что после перехода Мудрика в Арсенал у "канониров" будет полностью украинизирован левый фланг. Ведь в защите на этой бровке играет недавно восстановившийся от травмы Александр Зинченко.