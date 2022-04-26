Мегабій відбудеться у липні
За словами Едді Хірна, перемовини між командами ще тривають. Вже незабаром сторони повинні вдарити по руках.
До теми Вони побачать, який ефект на Усика справила війна, – Льюїс про реванш з Джошуа
Промоутер британського боксера анонсував дату бою. Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа повинен відбутись 23 липня. А от з місцем поєдинку наразі не визначились. Розглядають два варіанти – Велика Британія чи Саудівська Аравія.
Швидше за все, що боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії. Це варіант може бути більш вигідним у фінансовому плані. Хоча Джошуа не приховує, що хотів би знову вийти на очах рідних уболівальників у Лондоні.
Головне про реванш Усик – Джошуа
- У першому поєдинку Усик святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів. Одразу після двобою Джошуа заговорив про реванш.
- Олександр заради тренувального табору покинув Україну, де відбувається війна проти Росії. Боксер майже з першого дня був у теробороні столиці країни.
- Ймовірно, якщо Усик вдруге переможе Джошуа, то вже не вийде на зустріч проти Ф'юрі. Тайсон заявив, що бій проти Ділліана Уайта був для нього останнім у кар'єрі. "Циганський король" прогнозує, що звитяги українця над його земляком поставить "хрест" на кар'єрі Ентоні.