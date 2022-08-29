Крутий гол від стійки та два транслятори: Металіст та Інгулець переможця не виявили – відео
Харківська команда забила ранній гол, але гості змогли вирвати нічию завдяки шикарному голу Клименка.
Металіст – Інгулець 1:1
Голи: Коркішко, 6 (пен) – Клименко, 60.
Сьогодні, 29 серпня, завершується 2 тур чемпіонату України з футболу. В першій грі дні Металіст в ролі номінального господаря приймав в Ужгороді Інгулець, пише 24 канал.
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Вже на старті гри харків'яни відкрили рахунок. Кучеренко у своєму карному майданчику Романюка, після чого Коркішко впевнено реалізував пенальті.
Відновити паритет Інгулець зміг вже після перерви. Клименку вдався більярдно точний дальній постріл, після якого м'яч від стійки опинився у воротах Рибки.
На цьому суперники і завершили, набравши по одному балу у таблицю. Що цікаво, цей поєдинок транслювали одразу два ресурси – офіційний транслятор УПЛ Setanta Sports та канал "2+2".
Відеоогляд матчу Металіст – Інгулець:
Для петрівців це перші бали в сезоні, тоді як у Металіста вже 4 пункти. В наступному турі Інгулець буде протистояти Чорноморцю, а Металіст поміряється силами з Олександрією.
Інші результати 2 туру УПЛ:
- Металіст 1925 не зміг переграти Чорноморець. У харків'ян нереалізованим пенальті відзначився Габі.
- Зоря перестріляла на виїзді ФК Львів. Вирішальний гол луганці забили на 90 хвилині завдяки Алефіренку.
- Ворскла неочікувано програла Вересу. Рівненський клуб програвав 0:1, однак зумів двічі забити в кінцівці поєдинку.
- Колос без проблем переграв на своєму полі Рух. За господарів відзначився Денис Безбородько, який минулого туру ще грав за Зорю та оформив за неї дубль.
- Шахтар вирвав перемогу у Кривбаса. Донеччани у більшості дожали суперника завдяки голу Бондаренка.
- Динамо з тріском провалилось у битві з Дніпром-1. Команда Мірчі Луческу примудрилась програти супернику з рахунком 0:3.