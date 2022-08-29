Крутий гол від стійки та два транслятори: Металіст та Інгулець переможця не виявили – відео

Харківська команда забила ранній гол, але гості змогли вирвати нічию завдяки шикарному голу Клименка.

Металіст – Інгулець 1:1

Голи: Коркішко, 6 (пен) – Клименко, 60.

Сьогодні, 29 серпня, завершується 2 тур чемпіонату України з футболу. В першій грі дні Металіст в ролі номінального господаря приймав в Ужгороді Інгулець, пише 24 канал.

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Вже на старті гри харків'яни відкрили рахунок. Кучеренко у своєму карному майданчику Романюка, після чого Коркішко впевнено реалізував пенальті.

Відновити паритет Інгулець зміг вже після перерви. Клименку вдався більярдно точний дальній постріл, після якого м'яч від стійки опинився у воротах Рибки.

На цьому суперники і завершили, набравши по одному балу у таблицю. Що цікаво, цей поєдинок транслювали одразу два ресурси – офіційний транслятор УПЛ Setanta Sports та канал "2+2".

Відеоогляд матчу Металіст – Інгулець:

Для петрівців це перші бали в сезоні, тоді як у Металіста вже 4 пункти. В наступному турі Інгулець буде протистояти Чорноморцю, а Металіст поміряється силами з Олександрією.

Інші результати 2 туру УПЛ: