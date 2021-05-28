Мертвий бій, – чемпіон світу оцінив шанси Усика у протистоянні з Джошуа

Тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Ділліан Уайт (28-2, 19 КО) скептично оцінив перспективи Олександра Усика (18-0, 13 КО) в бою з Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
33-річний уродженець Ямайки висловив сумніви щодо того, чи зможе кримчанин представляти серйозну загрозу для Джошуа.
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"Бій Усик – Джошуа, це мертвий бій. Усик в попередніх поєдинках виглядав не найкращим чином. З ким він бився в суперважкій вазі? Чазз Візерспун і Дерек Чісора. Він страшенно виглядав в обох боях. У нього немає сили в ударі", – сказав Уайт.
Джошуа відклав бій з Ф'юрі і поб'ється з Усиком
- Усик призупинив пошуки майбутнього суперника до остаточного рішення щодо бою Ф'юрі – Джошуа. Тайсон 16 травня оголосив про бій з Джошуа. Боксери могли вийти на один ринг 14 серпня, а сам поєдинок повинен був відбутись у Саудівській Аравії. Самі бійці могли заробити кругленькі суми – приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.
- Та несподівано на заваді поєдинку за звання абсолютного чемпіона став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш. Вони можуть вийти на ринг у Лас-Вегасі.
- Тайсону доведеться відкласти бій з земляком. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.
- Промоутер Усика відновив переговори з Едді Хірном, який представляє інтереси Джошуа.