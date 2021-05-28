33-летний уроженец Ямайки выразил сомнения относительно того, сможет ли крымчанин представлять серьезную угрозу для Джошуа.

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"Бой Усик – Джошуа, это мертвый бой. Усик в предыдущих поединках выглядел не лучшим образом. С кем он дрался в супертяжелом весе? Чазз Уизерспун и Дерек Чисора. Он ужасно выглядел в обоих боях. У него нет силы в ударе", – сказал Уайт.

Джошуа отложил бой с Фьюри и подерется с Усиком