33-летний уроженец Ямайки выразил сомнения относительно того, сможет ли крымчанин представлять серьезную угрозу для Джошуа.
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"Бой Усик – Джошуа, это мертвый бой. Усик в предыдущих поединках выглядел не лучшим образом. С кем он дрался в супертяжелом весе? Чазз Уизерспун и Дерек Чисора. Он ужасно выглядел в обоих боях. У него нет силы в ударе", – сказал Уайт.
Джошуа отложил бой с Фьюри и подерется с Усиком
- Усик приостановил поиски будущего соперника до окончательного решения по бою Фьюри – Джошуа. Тайсон 16 мая объявил о бое с Джошуа. Боксеры могли выйти на один ринг 14 августа, а сам поединок должен был состояться в Саудовской Аравии. Сами бойцы могли заработать кругленькие суммы – примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- Но неожиданно на пути поединка за звание абсолютного чемпиона стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш. Они могут выйти на ринг в Лас-Вегасе.
- Тайсону придется отложить бой с земляком. Зато британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.
- Промоутер Усика возобновил переговоры с Эдди Хирном, представляющим интересы Джошуа.