33-річний уродженець Ямайки висловив сумніви щодо того, чи зможе кримчанин представляти серйозну загрозу для Джошуа.

До слова Ми отримали велике задоволення на знімальному майданчику: інтерв'ю про рекламну кампанію FAVBET

"Бій Усик – Джошуа, це мертвий бій. Усик в попередніх поєдинках виглядав не найкращим чином. З ким він бився в суперважкій вазі? Чазз Візерспун і Дерек Чісора. Він страшенно виглядав в обох боях. У нього немає сили в ударі", – сказав Уайт.

Джошуа відклав бій з Ф'юрі і поб'ється з Усиком