На Олімпійські ігри в Токіо збірна України їде найменшою делегацією за всю історію виступів національної команди на літніх Олімпіадах. Українці змогли вибороти лише 158 ліцензій. Раніше абсолютним мінімумом було 206 ліцензій перед Іграми в Ріо 2016-го року. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пояснює це складним коронавірусним роком.

До слова Favbet назвав головні медальні шанси України на Олімпіаді

Українці виступатимуть у таких видах: бадмінтон, бокс, вільна боротьба, важка атлетика, академічне веслування та веслування на байдарках і каное, велоспорт, греко-римська боротьба, спортивна і художня гімнастика, дзюдо, карате, кінний спорт, легка атлетика, плавання, артистичне (синхронне) плавання, стрільба з лука і кульова стрільба, стрибки у воду, стрибки на батуті, сучасне п'ятиборство, теніс, настільний теніс, тріатлон і фехтування.

Легка атлетика

Найбільша кількість спортсменів від України змагатиметься у легкій атлетиці – 47. Відповідно і шансів тут для медалей більше.

Попри юний вік, здобути золоту медаль на Олімпіаді-2020 у стрибках у висоту має 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх. У червні спортсменка стала переможницею молодіжного чемпіонату Європи. Магучіх побила 22-річний рекорд росіянки, стрибнувши у висоту на 2 метри. На інших чемпіонатах та світових турнірах легкоатлетка завоювала сім золотих і одну срібну медаль.

23-річна Юлія Левченко також має шанси вибороти перемогу для збірної у стрибках у висотку. За свою кар’єру на міжнародній арені легкоатлетка тричі була золотою призеркою, двічі срібною та бронзовою.



Українські стрибунки у висоту на Олімпіаді / Фото: facebook.com/banskobystrickalatka

Претендентом на медаль у стрибках у довжину є Марина Бех-Романчук. Вона має низку золотих медалей на українських турнірах, і три на світових.

У метанні молота вибороти медальможе 20-річний Михайло Кохан. Серед інших, на медалі можуть претендувати Ірина Геращенко, Анна Рижикова, Ольга Саладуха та Андрій Проценко.

Боротьба

10 спортсменів будуть виступати у вільній та греко-римській боротьбі. У 2016 році на Олімпіаді срібну медаль завоював Жан Беленюк, який зараз є депутатом парламенту. У Токіо він теж сподівається на нагороду.

Це цікаво П'ять чудових шансів України на медалі Олімпіади-2020: шлях борчинь до Токіо

Також серед українських борців високі результати можуть показати вільники Олександр Хоцяновський і Оксана Лівач.

Веслування

У веслуванні на байдарках і каное вперше з 2004 року за Україну не виступатиме олімпійський чемпіонів Юрій Чебан, але замість нього з'являться Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, які змагатимуться за медалі у каное-одиночці на 200 метрів і в каное-двійці на 500 метрів.

Дзюдо

Великі надії покладають на 21-річну киянку Дарію Білодід. Вона є чемпіонкою Європи та дворазовою чемпіонкою світу. У 2018 році Дарія стала наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих, тоді їй ще не виповнилося 18 років.



Дарія Білодід / Фото: Getty Images

У дзюдоїстів на минулому світовому чемпіонаті медаль зміг отримати тільки Яків Хаммо. Георгій Зантарая, Єлизавета Каланіна, Анастасія Турчин – теж претенденти на медалі, але їхні шанси, на думку експертів, менші.

Плавання

Михайлу Романчуку (800 м і 1500 м вільним стилем) прогнозують медальну Олімпіаду. Українець не перший рік є серед світових лідерів. І на думку експертів, головна боротьба за олімпійське чемпіонство має розгорнутися між Романчуком та італійцем Грегоріо Пальтріньєрі. Крім того, високі шанси на медаль має Сергій Фролов.

Артистичне плавання

Збірна України з артистичного плавання може вибороти нагороди і в дуеті (Анастасія Савчук та Марта Федіна), і в груповому виступі. Українки є лідерами світової першості останні роки.

На іграх у наші "золоті рибки" Токіо також сподіваються на перемогу. Головні їхні суперники – росіянки та китаянки.



Збірна України з артистичного плавання / Фото: НОК України

Фехтування

Вчетверте на Олімпійських іграх виступатиме фехтувальниця Ольга Харлан. На Олімпійських іграх 2008, 2012 і 2016 років вона здобувала медалі, в тому числі золото.

Вона буде єдиною шаблісткою від України, оскільки жіноча команда, яка в Ріо-2016 виборола срібні медалі, не змогла кваліфікуватися на ігри в Токіо. У чоловічій шпазі виступить титулований Богдан Нікішин, який буде прапороносцем України на відкритті Ігор.

Бокс

Олександр Хижняк – боксер, який вперто йде вперед і не дає противникам шансів на виживання. Метафоричний опис боксерського стилю чемпіона Європи, Європейських ігор, світу та ліцензійного турніру. Має високі шанси на золоту медаль.

Також шанси на медаль є у капітана збірної Микола Буценко, який виступає у ваговій категорії до 57 кілограм.

Карате

На іграх в Токіо вперше будуть представлені чотири нові види спорту: карате, серфінг, скелелазіння та скейтбординг. Українська збірна буде представлена в одному з них - карате.

Першу в історії ліцензію виборола триразова чемпіонка Європи та срібна призерка Європейських ігор Анжеліка Терлюга, потім чемпіон Всесвітніх ігор та Європейських ігор, бронзовий призер Чемпіонату світу Станіслав Горуна. Обидва спортсмени претендують на олімпійські медалі, при чому на нагороди найвищого ґатунку.



Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна / Фото: НОК України

Кульова стрільба

В кульовій стрільбі беруть участь Павло Коростильов, Сергій Куліш, Олена Костевич, які вже ставали чемпіонами світу, а останні двоє спортсменів вибороли медалі на Олімпійських іграх.

Не пропустіть Екскурс по Олімпійських іграх-2020: розклад, де дивитися, які шанси в України

Спортивна гімнастика

Відзначитися у цьому виді спорту може 28-річний Ігор Радівілов. Цього року він втретє вирушив на Олімпійські ігри. У 2012 році в Лондоні опорний стрибок Радівілова приніс бронзу Україні. За останні роки гімнаст здобув три золота на Чемпіонатах Європи.

Стрибки у воду

Хороші шанси на медаль матиме дворазовий і за сумісництвом наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа. Звісно, "золотий час" хлопця настане вже на наступній Олімпіаді, але шанс на успіх він має вже в Токіо.

Втрати України

Перед самою Олімпіадою збірна України втратила багатьох спортсменів, які потенційно могли принести нагороди.

У першу чергу йдеться про олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Наш гімнаст отримав дискваліфікацію на 4 роки через провалений допінг.

Допінг не дозволив поїхати на Олімпіаду-2020 важкоатлету Дмитру Чумаку та боксеру Євгену Барабанову. Призер чемпіонатів світу Ігор Главан також не поїхав у Токіо. Українцю продовжили дискваліфікацію через допінг.

Втратила шанс поїхати у Токіо титулована легкоатлетка Ольга Ляхова. Через народження дитини вона пропустила відбірковий турнір. Ляхова могла поїхати у Токіо, якби за це проголосував тренерський комітет. Однак Ользі відмовили.

Травми завадили поїхати на Олімпійські ігри тенісистці Марті Костюк та борчині Аліні Грушиній.

Медальний прогноз від Favbet

Експерти з Favbet схиляються до думки, що США виграють медальний залік. Такий результат оцінений коефіцієнтом 1,1. А от щодо золотих медалей українців, то там оптимізму дещо менше. На те, що Україна здобуде чотири і більше золотих нагород, у Favbet виставили коефіцієнт 2,65, натомість що золотих медалей буде три чи менше – 1,44.

Та й загалом Україна може розраховувати на 15 медалей. На Favbet тотал виграних медалей більше 14,5 – коефіцієнт 1,82. На тотал виграних медалей менше 14,5 – 1,92.