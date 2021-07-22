5 років тому, на Олімпіаді в Ріо, Україна здобула 11 медалей, з яких дві золоті: Олег Верняєв в гімнастиці і Юрій Чебан у веслуванні. У Токіо вони не виступлять (Чебан завершив кар'єру, а Верняєв дискваліфікований), але в Україні вистачає зірок спорту і їм цілком під силу завоювати 4-5 золотих медалей.

До такої події FAVBET зобразив українських олімпійців в образі японських мультяшних героїв аніме. І проаналізував шанси на золоті медалі.

Ольга Харлан

Надії на золото пов'язуємо з Ольгою Харлан. На Олімпіаді в Пекіні їй було всього 17 років, але юна Ольга принесла Україні золото в командній шаблі. Відтоді Харлан золото не підкорялося, хоча медалі іншого гатунку завойовувала у 2012 та у 2016 роках. Зараз Харлан – фаворит №1. Очікуємо її протистояння в фіналі проти росіянки Соф`ї Великої.

Олександр Хижняк

Після супер успішної для України Олімпіади 2012 року і переходу в професіонали покоління Усика – Ломаченка – Берінчика, в Ріо Україна не взяла жодної медалі в боксі. На щастя, у нас з'явився Олександр Хижняк – чемпіон світу, Європи та Європейських ігор. Віримо в золото від нього.

Ярослава Магучіх

За останні роки в України з'явилося сильне покоління в стрибках у висоту. На Олімпіаді у нас максимальне представництво: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Найкращі шанси на золото у 19-річного вундеркінда Магучіх. У 17 років Ярослава взяла срібло дорослого чемпіонату світу. Відтоді вона перемагає практично у всіх турнірах. Магучіх – рекордсменка України та лідерка сезону.

Жан Беленюк

У 2016 році Жан Беленюк взяв срібло на Олімпіаді в Ріо. З того часу встиг стати народним депутатом, але спорту все одно приділяє достатньо уваги. На чемпіонаті Європи 2021 Жан став лише третім, але FAVBET впевнені, що до Олімпіади він набере найкращі кондиції

Михайло Романчук

Головна сімейна пара в українському спорті – плавець Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Обидва мають шанси на медалі Олімпіади, але від Михайла очікуємо золото. А може і не одне. Адже він бере участь у двох дисциплінах: 800 метрів і 1500 метрів. В обох він один з фаворитів.

Відзначимо ще шпажиста Ігоря Рейзліна, каратистку Анжеліку Тергюгу (карате нарешті дебютує на Олімпіаді!), досвідчену Олену Костевич, яка брала золото в стрільбі з пістолета в далекому 2004 році і, звичайно, дзюдоїстку Дар`ю Білодід. FAVBET вважає, що Дарина принесе Україні першу медаль Олімпіади вже в цю суботу.

Не забуваємо і про зірку тенісу Еліну Світоліну. Зараз її думки пов'язані більше з сімейним життям, ніж з тенісом, але хочеться вірити, що на Олімпіаді Еліна зуміє здивувати.

Підтримати наших спортсменів можна на сайті FAVBET в розділі "Олімпійські ігри".

Нас чекає два тижні свята спорту і віримо, що Україна на ньому точно не буде чужою.

Будь всередині Олімпіади з FAVBET.