Україна – Албанія 1:2

Гол: Кнопопля, 49 – Ісмаїлі, 55, Асані, 67

У суботу, 7 вересня, на стадіоні "Epet Arena" у Празі відбувся матч Україна – Албанія в рамках розіграшу Ліги націй. Підопічні Сергія Реброва отримали можливість реабілітуватися за невдалий виступ на Євро-2024, пише 24 Канал.

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Невиразний перший тайм збірної

Напередодні поєдинку з албанцями тренерський штаб "синьо-жовтих" недорахувався двох провідних гравців. Через травми не потрапили до заявки Артем Довбик та Михайло Мудрик.

Втрата лідерів стала черговим головним болем для Реброва. Крім того, на лаві запасних залишився Олександр Зінченко, без якого раніше було важко уявити стартовий склад збірної.

Місце у воротах отримав Трубін, який на відміну від Луніна має стабільну ігрову практику в клубі. Замість форварда Роми на вістрі атаки вийшов Яремчук, а на фланзі Мудрика дебютував за збірну Кабаєв.

У першому таймі номінальні господарі поля більше володіли м'ячем, але зиску з цього було мало. Ба більше, гостріше в атаці діяли албанці. Вже на 9-й хвилині хавбек гостей Казім Лачі міг відкривати рахунок, але м'яч пролетів повз стійку.

Першого небезпечного моменту у виконанні українців довелося чекати 40 хвилин. На ударній позиції опинився Яремчук, який непогано пробив з гострого кута, але голкіпер вибив м'яч на кутовий. На перерву команди пішли з нулями на табло.

Холодний душ від албанців

На початку другої половини гри суперники обмінялися забитими голами. Спочатку Конопля скористався пасом Миколенка та пробив у нижній кут.

Відео голу Коноплі

Однак через шість хвилин албанці скористалися неузгодженістю захисників України та відновили паритет. Відзначився Ардіан Ісмаїлі, який опинився в потрібному місці в потрібний час. 1:1 – рахунок знову став нічийним.

Відео голу Ісмаїлі

На 67-й хвилині матчу "орли" провели стрімку атаку, яку точним ударом завершив Асані. Захисники "синьо-жовтих" знову не встигли за технічними гравцями Албанії.

Відео голу Асані

Сергій Ребров намагався врятувати поєдинок замінами. Однак вихід на поле Ярмоленка, Піхальонка та Ваната вже був запізнілим.

Фінальний свисток арбітра зафіксував поразку України з рахунком 1:2. "Синьо-жовті" самі собі створили проблеми на старті турніру.

Свій наступний матч Україна зіграє 10 вересня проти Чехії. У першому турі "народна команда" поступилася Грузії 1:4.