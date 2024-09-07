Шляхом жеребкування українська збірна потрапила до квартету В1 дивізіону В. Також у цій групі зіграють національні команди із Грузії, Чехії та Албанії, пише 24 Канал.

До теми Ліга націй-2024/2025: календар матчів збірної України з футболу у дивізіоні В

Розташування у таблиці групи В1

Україна розпочинає та закінчить розіграш групового етапу матчем зі збірною Албанії.

Місце Країни Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Албанія 0 0 0 0 0-0 0 2. Чехія 0 0 0 0 0-0 0 3. Грузія 0 0 0 0 0-0 0 4. Україна 0 0 0 0 0-0 0

Календар матчів групи В1

1-й тур. 07.09.2024

Грузія — Чехія (19:00)

Україна — Албанія (21:45)

2-й тур. 10.09.2024

Албанія — Грузія (21:45)

Чехія — Україна (21:45)

3-й тур. 11.10.2024

Чехія — Албанія (21:45)

Україна — Грузія (21:45)

4-й тур. 14.10.2024

Грузія — Албанія (19:00)

Україна — Чехія (21:45)

5-й тур. 16.11.2024

Грузія — Україна (19:00)

(19:00) Албанія — Чехія (21:45)

6-й тур. 19.11.2024

Албанія — Україна (21:45)

(21:45) Чехія — Грузія (21:45)

Додамо, що переможці груп у дивізіонів В перейдуть до дивізіону А. Збірні, які посядуть останні позиції в дивізіоні В, опустяться до дивізіону С. Команди, які займуть треті сходинки у групах дивізіонів А та В, зіграють у плей-оф за підвищення або пониження проти суперників, які посядуть другі місця у групах дивізіону В та С.