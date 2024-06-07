Польща – Україна 3:1

Голи: Валукєвич, 11, Зелінський, 16, Романчук, 30 – Довбик, 41

Для збірної України цей поєдинок був другим за останні чотири дні. 3 червня команда Сергія Реброва втримала нульову нічию із Німеччиною, яка мала цілу гору моментів, які не було реалізовано, повідомляє 24 Канал.

До теми Розгром від Польщі та гол надії Довбика: як пройшов перший тайм матчу Польща – Україна

Шокуючий старт матчу

Для Польщі цей поєдинок став першим із двох контрольних під час підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Наставник "синьо-жовтих" повністю змінив склад команди, якщо порівнювати із попередньою грою.

Вже на старті поєдинку господарі були змушені робити заміну. Мілік отримав травму після епізоду боротьби із Маліновським та не зміг продовжити гру.

Із перших хвилин українська збірна взяла під контроль м'яч, але поляки дуже швидко продемонстрували, хто тут господарі поля. Підопічні Пробєжа видали неймовірну 5-хвилинку. І двічі стандарти стали гольовими для поляків. Спершу Валукєвич відкрив рахунок у матчі після кутового.



Польща – Україна / Фото УАФ, Дана Балашова

А вже через 5 хвилин Зелінський подвоїв перевагу "біло-червоних" на табло "Національного стадіону" 2:0. Дика помилка Бущана у воротах. Зелінський зробив передачу у штрафний, м'яч не доторкнувся до жодного з футболістів обох збірних та залетів у сітку воріт Георгія.

Відео першого голу у матчі

Як Польща забивала вдруге у ворота Бущана: дивіться відео

Були біля воріт динамівця ще два гострі моменти. Але дальній удар Зелінського був неточним, а постріл Букси парирував Бущан.

Однак через 14 хвилин господарі поля довели рахунок до розгромного 3:0. І знову роковим для українців став кутовий. Вдруге команда Сергія Реброва не змогла погасити "пожежу" у власному штрафному. Романчук спокійно пробив головою. Бущан пропустив втретє.

Відео третього голу Польщі

Провальний перший тайм видали футболісти збірної України. Майже одразу після третього пропущеного голу українці прокинулись. Тимчик дивом не забив після передачі Довбика.

Довбик дав надію на камбек

На щастя, ще до перерви "синьо-жовті" змогли відквитати один гол. Маліновський побачив забігання Довбика, Руслан віддав поміж двох, Артем ідеально розібрався у ситуації, пробивши повз Скорупського – 3:1.

Відео голу Довбика

Цей гол володаря Пічічі повернув українську збірну у гру. Вже ще через дві хвилини знову Довбик мав момент скоротити відставання України до мінімуму. Однак цього разу Артему не вдалось переграти центрбека Саламона в індивідуальній дуелі.

На перерву команди пішли за несподіваного рахунку 3:1 на користь поляків. У перерві Реброву потрібно було знайти потрібні слова для своїх підопічних.

Матч травм для поляків

Другий тайм розпочався із небезпек біля воріт Бущана. Знову непереконливий початок 45-хвилинки був від України.

На 57-й хвилині Довбик знову був у центрі уваги. Артем самотужки створив момент, але м'яч після рикошету суперника полетів лише на кутовий.

До середини другого тайму команди взяли затишшя зі створенням гострих моментів. Ні поляки, ні українці не могли створити по-справжньому небезпечну атаку.



Маліновський проти Романчука / Фото УАФ, Дана Балашова

На 69-й хвилині Ребров зробив три заміни. У гру вступили Мудрик, Михайліченко та Циганков.

Вже через дві хвилини третій футболіст Польщі отримав ушкодження. Вслід за Міліком та Романчуком поле покинув й Залевський.

Перший дуже гострий момент був лише за 15 хвилин до кінця основного часу, коли Бущан потягнув удар головою від Букси.

Отримав свій ігровий час від Реброва динамівець Ванат, який замінив Довбика.

Обмін моментами

Судаков мав класний момент, аби зробити рахунок 3:2. Але Георгію не вдалось переграти голкіпера. А ще через декілька секунд Зінченко пробивав вже вище польських воріт.

Наприкінці поєдинку Шапаренко класно віддав на Тимчика, той головою скинув у штрафний майданчик, де Ванат головою пробив вище воріт господарів.

На останніх 5 хвилинах Бущан двічі парирував удари суперника. Спершу удар з-за меж штрафного від Левандовського, а вже після розіграшу кутового впорався із класним пострілом Пухача.

Вже у компенсований до матчу час Ванат опинився на газоні у штрафному господарів. Але воротар Польщі відмінно зіграв на виході.

Польща переграла Україну у товариському матчі напередодні старту Євро-2024.

До слова, свій останній товариський матч підопічні Сергія Реброва проведуть 11 червня проти Молдови. Польща ж зіграє проти Туреччини (10 червня).