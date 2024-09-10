Чехія – Україна 3:2

Голи: Шульц, 21, 45+1, Соучек, 79 (пен) – Ванат, 37, Судаков, 84.

Збірна України провела свій другий матч у Лізі націй 2024-2025. Наша команда опинилась в дивізіоні В та вже встигла розчарувати на старті, пише 24 Канал.

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Серйозні зміни від Реброва

"Синьо-жовті" несподівано поступились Албанії (1:2). Вже за три дні на підопічних Реброва чекала більш міцна у кадровому плані Чехія. Проте команда Гашека також зганьбилась у першому турі, програвши Грузії 1:4.

Тим не менш, саме Україна та Чехія вважались головними претендентами на перемогу в групі. У порівнянні із зустріччю Сергій Ребров провів чимало замін.

До основи потрапили Тимчик, Степаненко, Зінченко, Ярмоленко, Ванат та Мудрик. Останній пропустив гру проти албанців через травму, але таки зміг відновитися до бою з чехами.

Тим не менш, саме "леви" були фаворитами у звітному матчі. Іван Гашек традиційно зробив ставку на гренадерів та гру на другому поверсі. До того ж Україна дозволила господарям захопити ініціативу з перших хвилин.

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Провальний перший тайм

Трубін кілька разів рятував після небезпечних ударів Хори та Провода. Втім в середині другого тайму наш захист таки припустився фатальної помилки, коли Забарний на рівному місці подарував м'яч Черни.

Відео першого голу Чехії:

Україні було важко будувати свої атаки, адже чехи непогано руйнували наші контрвипади. Проте один із моментів дозволив "синьо-жовтим" зрівняти рахунок. Владислав Ванат відгукнувся на подачу Миколи Шапаренка та оформив свій дебютний м'яч за збірну.

Як Ванат зрівняв рахунок:

Після цього голу українці продовжили грати другим номером. Втім у чехів вже було куди менше шансів, тому все йшло до рівного рахунку в першому таймі. Проте фортуна все ж посміхнулась господарям.

Банальне завантаження у наш майданчик завершилось метушнею із м'ячем. Зрештою снаряд підхопив Шульц та з другого дотику точно пробив у кут воріт Трубіна, оформивши дубль.

Шульц оформив дубль:

Ожили після перерви

У перерві Ребров вирішив не робити заміни, проте малюнок гри змінився. "Синьо-жовті" почали домінувати та активно створювати моменти. Правда, гострими їх важко назвати.

Мудрик намагався забити через себе, Забарний після удару потилицею влучив у поперечину, а Ванат не влучив у ворота з 4-5 метрів. Також активно загострювали гру Шапаренко та Тимчик.

Але м'яч ніяк не йшов у ворота Коваржа. Чехія мала лише кілька напівмоментів у контратаках, проте підопічних Гашека влаштовував рахунок. Ребров запустив у гру спочатку Циганкова та Судакова, а пізніше – Яремчука та Маліновського.

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Фатальний пенальті

Гра стала ще більш відкритою і, на жаль, на цьому наша команда погоріла. Одна з небагатьох атак Чехії призвів до гри рукою від Матвієнка та пенальті. Вирок впевнено реалізував Соучек.

Відео голу Соучека:

Зрештою "синьо-жовтим" вдалось оживити гру. За п'ять хвилин Циганков подачею знайшов голову Судакова і той успішно пробив у протихід. Після цього Ребров використав останню заміну, випустивши Піхальонка.

Як забив Судаков:

Новачок Динамо міг одразу зрівнювати рахунок, проте його удар з пасу Мудрика встигли накрити захисники. Також мали шанси на забитий м'яч Циганкова та ще раз Судаков, проте чехи витримали та зберегли перемогу.

Україна залишається без балів у Лізі націй та мінімізує свої шанси на підвищення у класі. Тепер команді Реброва треба брати максимум у жовтні – проти Грузії та знову ж таки Чехії.

Відеоогляд матчу Чехія – Україна