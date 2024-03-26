Україна – Ісландія 2:1

Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 – Гудмундссон, 30,

Україна та Ісландія вп'яте зіграли між собою. До 26 березня збірні розписали дві мирові 1:1 та здобули по одній перемозі. Сергій Ребров вдався до змін, яких у стартовому складі було аж три, якщо порівнювати із минулою грою проти боснійців. Із перших хвилин вийшли Маліновський, Циганков та Яремчук, які змінили Зінченка, Зубкова та Довбика відповідно, передає 24 Канал.

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Мудрик доборовся на фланзі до останнього, віддавши передачу у штрафний на Яремчука. Роман був у незручній ситуації та не зумів пробили із розвороту.

Вже через декілька секунд Судаков намагався перевірити свій фарт, пробивши з-за меж штрафного майданчика. Але дуже невлучно.

Після 10-ї хвилини вперше у гру вступив Лунін, який однією рукою потягнув дальній удар від Торарінссона. Вже у наступній атаці пострілу Миколенка трохи не вистачило влучності, аби відкрити рахунок у зустрічі.

На 30-й хвилині Гудмундссон відзначився дриблінгом та неймовірним ударом з-за меж штрафного вивів Ісландію уперед 0:1.

Відео голу Ісландії

Після чого м'яч побував у сітці воріт гостей. Однак гол Яремчука після передачі Циганкова не був зарахований через офсайд у Віктора. Тюрпен отримав підказки від асистента за системою ВАР та скасував взяття воріт.

Незарахований гол Яремчука: дивіться відео

Як не старались підопічні Реброва зрівняти рахунок, але ісландці пішли на перерву за мінімальною переваги на табло у Вроцлаві 0:1.

Своєчасне відновлення Циганкова зіграло на руку "синьо-жовтим"

Із перших секунд другого тайму українські футболісти стрімголов пішли на ворота ісландців, але протиснути щільний захист суперника було вкрай складно. Найбільше креативу було від Мудрика, який постійно тримав свій лівий фланг у напрузі.

На 54-й хвилині активність "синьо-жовтих" перевтілилась у чистий гол. Україна вийшла у стрімку контратаку. Судаков віддав на Циганкова. Віктор змістився ближче до центру та пробив повз Вальдімарссона. Рахунок став рівним 1:1. Як же вчасно відновився від травми Циганков.

Відео голу Циганкова

У середині тайму на полі з'явився Зінченко, який змінив у центрі поля Маліновського.

Міг Яремчук виводити свою збірну уперед. Роман класно відгукнувся на передачу, виграв боротьбу в опікуна, але удар у ближній кут воріт взяла на себе сітка із зовнішньої сторони володінь "вікінгів".

На 70-й хвилині матчу Україна заробила право на штрафний після фолу на Миколенку. Голкіпер Ісландії впорався із прямим ударом зі штрафного від Судакова, після якого м'яч летів під поперечину.

Після екватора тайму Миколенко змарнував вбивчий момент після передачі-цукерочки від Бражка.

Гості відповіли ударом Торстейнссона. Лунін перевів м'яч на кутовий, який став Ісландії першим у цій грі.

Шалена обрізка від Забарного ледь не закінчилась голом у ворота України. На щастя, все закінчилось лише кутовим.

На 84-й хвилині Мудрик вивів збірну України уперед 2:1. Михайло більярдним ударом з-за меж штрафного прошив сітку воріт ісландців після передачі колишнього одноклубника Судакова.

Відео голу Мудрика

До фінального свистка рахунок у матчі не змінився.

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