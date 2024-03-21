Боснія і Герцеговина – Україна – 1:2

Голи: Матвієнко, 57 (авт.) – Яремчук, 85, Довбик, 88

На стадіоні "Билино Полє" у боснійському місті Зеніца відбувся півфінальний поєдинок плей-оф кваліфікації Євро-2024 між національними збірними Боснії і Герцеговини та України. В поєдинку визначалася путівка до фіналу відбору, пише 24 Канал.

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Всі голи були забиті в другому таймі

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров ще до матчу залишив поза заявкою Олександра Караваєва, Дениса Попова, Олександра Піхальонка, Віктора Циганкова та Данила Сікана. Натомість шанс зіграти отримали 22-річний динамівець Володимир Бражко, для якого це дебютний поєдинок за головну команду країни, та голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін.

Із перших хвилин на полі була безкомпромісна боротьба з чималою кількістю "гірчичників". Ще до екватору першого тайму німецький рефері Фелікс Цваєр показав жовті картки Сеаду Колашинацу та Юсуфу Газибеговичу. В України "на картці" опинився Миколи Матвієнко, який не дав Демировичу добігти до штрафного майданчика під час контратаки.

Наприкінці першого тайму саме боснійці двічі були близькими до того, аби забити гол у роздягальню. Спочатку Юхим Конопля не пустив м'яч у ворота після удару головою від Харіса Хайрадиновича, а згодом Колашинац грав у стінку під час просування до флангу штрафного майданчика, але Джеко втрутився й сам запустив м'яч над поперечкою.

Другий тайм розпочався для підопічних Сергія Реброва зовсім не так, як хотілося. Боснійці відкрили рахунок на 57-й хвилині: Хаджикадунич перед воротарським підставив ногу під простріл Дедича з правого кута штрафного й поцілив у Матвієнка, а від того м'яч залетів у дальній кут.

Спрацювала заміна Реброва

Під кінець зустрічі головний тренер збірної України пішов ва-банк, випустивши на 81-й хвилині замість півзахисника Володимира Бражка нападника Романа Яремчука. І вже через чотири хвилини Яремчук став джокером, завершивши в дотик у центрі штрафного майданчика простріл від Коноплі з правого флангу.

Боснійці не встигли оговтатися від шоку, як Артем Довбик після асисту від Яремчука вивів Україну вперед у надважливому протистоянні. Миколенко запустив Романа лівим флангом атаки, після чого той подав у воротарський на Довбика, який забив переможний гол.

Важливо. Збірна України здобула емоційну вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною. У фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 команда Сергія Реброва 26 березня зіграє проти Ісландії, яка у паралельному поєдинку поховала мрії Ізраїлю про континентальний форум.