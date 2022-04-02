"Матч за мир": Динамо отримало першого суперника у рамках благодійності на користь України
Джерело:Digi Sport
Київське Динамо отримало дозвіл на виїзд з України та взяло курс у Румунію. "Біло-сині" проведуть ряд благодійних матчів із топовими європейськими клубами.
Зустріч із земляками Луческу
Чемпіон України дізнався свого першого суперника у ряді благодійних зустрічей. Ним стане бухарестська Стяуа.
До теми "Зупинимо війну": Динамо проведе благодійні матчі з топ-клубами Європи
Матч відбудеться 6 квітня о 20:00. Головний тренер румунського клубу Антон Петреа похвалив таку ініціативу київської команди.
Відзначимо, що одним із ініціаторів таких особливих поєдинків став наставник Динамо Мірча Луческу, який у перші дні війни покинув Україну та повернувся у рідну Румунію.
Саме під його керівництвом "біло-сині" будуть готуватись до цих матчів. Кияни отримали спецдозвіл на виїзд із країни під час воєнних дій.
Динамо зіграє проти провідних клубів Європи – Барселони, Мілана, Бенфіки, ПСЖ та інших.
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