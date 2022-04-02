"Матч за мир": Динамо отримало першого суперника у рамках благодійності на користь України

Зустріч із земляками Луческу

Чемпіон України дізнався свого першого суперника у ряді благодійних зустрічей. Ним стане бухарестська Стяуа.

До теми "Зупинимо війну": Динамо проведе благодійні матчі з топ-клубами Європи

Матч відбудеться 6 квітня о 20:00. Головний тренер румунського клубу Антон Петреа похвалив таку ініціативу київської команди.

Відзначимо, що одним із ініціаторів таких особливих поєдинків став наставник Динамо Мірча Луческу, який у перші дні війни покинув Україну та повернувся у рідну Румунію.

Саме під його керівництвом "біло-сині" будуть готуватись до цих матчів. Кияни отримали спецдозвіл на виїзд із країни під час воєнних дій.

Динамо зіграє проти провідних клубів Європи – Барселони, Мілана, Бенфіки, ПСЖ та інших.