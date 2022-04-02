Зустріч із земляками Луческу Чемпіон України дізнався свого першого суперника у ряді благодійних зустрічей. Ним стане бухарестська Стяуа. До теми"Зупинимо війну": Динамо проведе благодійні матчі з топ-клубами Європи Матч відбудеться 6 квітня о 20:00. Головний тренер румунського клубу Антон Петреа похвалив таку ініціативу київської команди. Відзначимо, що одним із ініціаторів таких особливих поєдинків став наставник Динамо Мірча Луческу, який у перші дні війни покинув Україну та повернувся у рідну Румунію. Саме під його керівництвом "біло-сині" будуть готуватись до цих матчів. Кияни отримали спецдозвіл на виїзд із країни під час воєнних дій. Динамо зіграє проти провідних клубів Європи – Барселони, Мілана, Бенфіки, ПСЖ та інших. Склад киян покинуло одразу декілька легіонерів. Беньямін Вербіч та Томаш Кендзьора були орендовані польськими Легією та Лехом. А от Карлос де Пена підписав угоду з бразильським Інтернасьоналом.