Вербіч офіційно став гравцем Легії – угода розрахована до 30 червня 2022 року. Польський клуб підтвердив трансфер у своєму твітері, а словенець виступатиме за нову команду під 77-м номером.

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Перехід став можливим завдяки дозволу ФІФА для легіонерів УПЛ розірвати контракти зі своїми клубами та дограти сезон в іншому колективі. При цьому, контракт Вербіча з Динамо буде поновлений вже 1 липня 2022 року.

Легія в минулому сезоні стала чемпіоном Польщі, проте зараз клуб переживає не найкращі часи. У команди після 24-х матчів лише 28 очок і 12-е місце в турнірній таблиці. За команду такожграє українець Ігор Харатін.

Що відомо про Вербіча

Вербіч в Динамо прийшов в 2017 році з Копенгагена. В цьому сезоні футболіст провів 11 матчів, забив 3 голи і віддав 2 передачі. На його рахунку 5 голів у 38 матчах за збірну Словенії.