Луческу возз'єднається з командою

"Містер" з перших днів війни в України покинув країну та повернувся у рідну Румунію. Тепер динамівці можуть возз'єднатись із наставником.

Варто дізнатись "Зупинимо війну": Динамо проведе благодійні матчі з топ-клубами Європи

Київська команда вже вирушила у Бухарест, де буде тренуватись під керівництвом головного тренера. Повідомляється, що динамівці прилетять у столицю Румунії пізно ввечері 1 квітня.

Відзначимо, що кияни під час воєнних дій базувались у Дрогобичі, що у Львівській області. З командою не було лише капітана Сергія Сидорчука, який нещодавно вчетверте став батьком. Футболісти навіть встигли провідати поранених український військових в одному з місцевих госпіталів та зробити подарунки нашим захисникам.

1 квітня з'явилась інформація, що чемпіон України проведе ряд благодійних матчів проти провідних клубів Європи. Виручені кошти за ці поєдинки підуть на потреби українців, які постраждали від нападу Росії. Серед суперників слід виділити Барселону, Мілан, ПСЖ, Бенфіку та дортмундську Боруссію.