Благодійна місія "біло-синіх" Київська команда безпосередньо хоче допомогти українському народу, який страждає від нападу Росії, коштами. Динамо виїде з рідної країни заради благодійних товариських спарингів проти провідних клубів Європи. Читайте такожЛуческу визнав, що його слова про спорт поза політикою щодо Росії неправильні Серія поєдинків відбудеться під гаслом: "Матч за мир! Зупинимо війну!". Підопічні Мірчі Луческу зіграють проти 10 європейських команд. "Біло-сині" проведуть свої матчі протягом квітня –червня 2022 року. Серед суперників столичного клубу слід виділити ПСЖ, Мілан, дортмундську Боруссію, Барселону та Бенфіку, за яку виступає український форвард Роман Яремчук. Суперники Динамо ПСЖ Боруссія Дортмунд Стяуа Легія Барселона Мілан Бенфіка Аякс Спортинг Базель Ці матчі привернуть ще більшу увагу світу до війни в Україні. Усі благодійні зустрічі показуватимуть у прямому ефірі українські та європейські телеканали. Нагадаємо, що раніше журналіст Сергій Болотніков розповів, що 1 квітня Динамо усією командою покине Україну. Після початку війни Динамо перебралось у Дрогобич, що у Львівській області. Динамівці відвідали один із місцевих госпіталів, де лікуються поранені військові.