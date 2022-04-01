Ці матчі привернуть ще більшу увагу світу до війни в Україні. Усі благодійні зустрічі показуватимуть у прямому ефірі українські та європейські телеканали.

Нагадаємо, що раніше журналіст Сергій Болотніков розповів, що 1 квітня Динамо усією командою покине Україну.

Після початку війни Динамо перебралось у Дрогобич, що у Львівській області. Динамівці відвідали один із місцевих госпіталів, де лікуються поранені військові.