Ще мінус один легіонер

2 квітня бразильський Інтернасьонал офіційно оголосив про підписання динамівця Карлоса де Пени. Деталі вартості трансферу не повідомляються.

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Цікаво, що в Інтернасьоналі вже виступає колишній лідер Шахтаря Тайсон, який виконує роль капітана команди.

Контракт уругвайця з новим клубом розрахований до кінця 2022 року з пролонгуванням ще на рік.

Свій найближчий матч Інтернасьонал зіграє 7 квітня.

Нагадаємо, що Динамо вже покинуло два легіонери. Беньямін Вербіч та Томаш Кендзьора були орендовані польськими Легією та Лехом відповідно.

Кар'єра Карлоса де Пени у Динамо