Скористався новими правилами ФІФА

Польський оборонець Томаш Кендзьора вирішив отримати ігрову практику у рідній країні. Найближчий час Томаш Кензьора буде виступати за познанський Лех.

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27-річний футболіст буде виступати у Польщі на правах оренди до кінця сезону, після чого повернеться у Динамо.

Цікаво, що Кендзьора повернувся у клуб, який його виховав. Саме у Леху Томаш розпочинав свою футбольну кар'єру та грав протягом 2010 – 2017 років, після чого перейшов у київський клуб.

Захисник прокоментував свій перехід у Лех.

"Мені тут дуже зручно. Я мав задоволення грати за Лех, пам'ятаю, що тут було раніше. Хтось залишився тут, можливо, не в самій команді, а в керівництві чи серед інших клубних працівників. Команда змінилася, але якість дійсно висока, і все робиться для досягнення цілей, які були поставлені перед сезоном. Майже два тижні я тренуюся з командою, фізично та морально готовий зіграти найближчої суботи", – сказав Кендзьора.

Нагадаємо, що кияни вже втратили Беньяміна Вербіча, який до кінця червня 2022-го буде виступати у футболці польської Легії.

Кар'єра Кендзьори у Динамо