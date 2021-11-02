Ломаченко поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з Коммі
2 листопада 2021 , 14:01Читать новость на русском
Джерело:BoxingScene
Український боксер Василь Ломаченко заявив, що у поєдинку проти Річарда Коммі хоче побачити найкращу версію свого суперника з Гани. Боксери зустрінуться 11 грудня 2021 року.
"Я готовий до всього"
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях запевняє, що не збирається недооцінювати Коммі.
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Завжди приємно боксувати в Нью-Йорку на арені "Madison Square Garden". Тут сталося багато чудових подій моєї кар'єри. Річард Коммі – колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Чекаю побачити "найкращу версію" Коммі. Повірте, я готовий до всього, що він мені запропонує,
– запевнив Ломаченко.
- Український боксер у жовтні 2020 року програв американцю Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та втратив всі титули.
- У червні 2021 року Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані, нокатувавши його у 9-му раунді.
- Річард Коммі також бився з Теофімо Лопесом. У грудні 2019 року він програв йому нокаутом і втратив титул IBF. У своєму останньому поєдинку, у лютому 2021 року, ганець достроково переміг домініканця Джексона Марінеса.