Ломаченко поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з Коммі

Український боксер Василь Ломаченко заявив, що у поєдинку проти Річарда Коммі хоче побачити найкращу версію свого суперника з Гани. Боксери зустрінуться 11 грудня 2021 року.

"Я готовий до всього"

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях запевняє, що не збирається недооцінювати Коммі.

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Завжди приємно боксувати в Нью-Йорку на арені "Madison Square Garden". Тут сталося багато чудових подій моєї кар'єри. Річард Коммі – колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Чекаю побачити "найкращу версію" Коммі. Повірте, я готовий до всього, що він мені запропонує,

– запевнив Ломаченко.

Український боксер у жовтні 2020 року програв американцю Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та втратив всі титули.

У червні 2021 року Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані, нокатувавши його у 9-му раунді.

Річард Коммі також бився з Теофімо Лопесом. У грудні 2019 року він програв йому нокаутом і втратив титул IBF. У своєму останньому поєдинку, у лютому 2021 року, ганець достроково переміг домініканця Джексона Марінеса.