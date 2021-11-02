"Я готовий до всього"

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях запевняє, що не збирається недооцінювати Коммі.

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Завжди приємно боксувати в Нью-Йорку на арені "Madison Square Garden". Тут сталося багато чудових подій моєї кар'єри. Річард Коммі – колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Чекаю побачити "найкращу версію" Коммі. Повірте, я готовий до всього, що він мені запропонує,

– запевнив Ломаченко.

1 листопада було офіційно оголошено про поєдинок між Ломаченком та Коммі.