Бій між Ломаченком та Накатані тривав лише дев'ять раундів із 12. Адже все закінчилося достроковою перемогою українця.

Детальніше Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут

Вже з першого раунду Ломаченко почав активно пресингувати суперника, завдаючи прицільних ударів по Накатані. Це дало результат у п'ятому раунді, коли японець вперше опинився в нокдауні.

Надалі перевага Ломаченка лише зростала. Накатані був змушений боксувати із розсіченою бровою.

Закінчилося все в дев'ятому раунді, коли після серії ударів Ломаченка Накатані знову опинився на рингу. Цього разу суддя виріши не продовжувати бій, зарахувавши Ломаченку перемогу технічним нокаутом.