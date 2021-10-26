Найкращі українські боксери на думку Фішера

За словами Дага Фішера Василь Ломаченко – найсильніший українець в історії боксу.

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Рейтинг найкращих українських боксерів на думку Дага Фішера:

Василь Ломаченко Олександр Усик Володимир Кличко Віталій Кличко Луїс "Кід" Каплан

Певно, що мало хто знає, що американський боксер Каплан має українське коріння.

Ви, мабуть, не знайомі з Капланом, але він народився у Києві у 1901 році, переїхав до Коннектикуту, коли був дитиною, почав займатися боксом, перейшов у професіонали в підлітковому віці і виграв титул у напівлегкій вазі у 1925 році,

– зазначає автор.

Головний редактор видання The Ring наголошує на тому, що Каплан був занесений до Міжнародної зали боксерської слави посмертно у 2003 році.

"За свою 15-річну професійну кар'єру він здобув 109 перемог, включаючи звитяги над колегами із Зали слави Біллі Петроллем, Баттлінгом Баталіно та Семмі Манделлом", – сказав Фішер.