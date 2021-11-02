"Деякі сили не можна стримати"

Боксери вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року. Цікаве протистояння відбудеться на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку.

До теми Бій Ломаченко – Коммі офіційно оголошено: дата та місце

Промоутерська компанія TopRank вже офіційно підтвердила поєдинок. Також вже випустили офіційний постер двобою у легкій вазі Василь Ломаченко – Річард Коммі.



Ломаченко – Коммі / Фото Top Rank

Для обох боксерів це буде вже другий поєдинок у 2021 році. У лютому Коммі нокаутував домініканця Джексона Мартінеса. Бій був завершений вже у шостому раунді. Ломаченко ж влітку відправив у нокаут японця Масайоші Накатані. Це буде другий поєдинок українця після поразки від Лопеса та втрати чемпіонських титулів.

34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 перемог і тричі поступився. Обидва боксери мають у своєму пасиві поразки від Теофімо Лопеса – абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.