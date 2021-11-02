"Я готов ко всему"
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях уверяет, что не собирается недооценивать Комми.
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Всегда приятно боксировать в Нью-Йорке на арене "Madison Square Garden". Здесь произошло много замечательных событий моей карьеры. Ричард Комми – бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать. Жду увидеть "лучшую версию" Комми. Поверьте, я готов ко всему, что он мне предложит,
– заверил Ломаченко.
- Украинский боксер в октябре 2020 года проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и потерял все титулы.
- В июне 2021 года Ломаченко победил японца Масайоши Накатани, нокаутировав его в 9-м раунде.
- Ричард Комми также сражался с Теофимо Лопесом. В декабре 2019 года он проиграл ему нокаутом и потерял титул IBF. В своем последнем поединке, в феврале 2021 года, ганец досрочно победил доминиканца Джексона Маринеса.