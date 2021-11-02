"Я готов ко всему"

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях уверяет, что не собирается недооценивать Комми.

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Всегда приятно боксировать в Нью-Йорке на арене "Madison Square Garden". Здесь произошло много замечательных событий моей карьеры. Ричард Комми – бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать. Жду увидеть "лучшую версию" Комми. Поверьте, я готов ко всему, что он мне предложит,

– заверил Ломаченко.

1 ноября было официально объявлено о поединке между Ломаченко и Комми.