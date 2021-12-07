Ломаченко не вважає, що програв Лопесу
Джерело:Top Rank Boxing
Василь Ломаченко пригадав болючу поразку від Теофімо Лопеса. Українець досі не може змиритись із втратою чемпіонських титулів.
Ломаченко: Я не відчуваю, що програв бій із Лопесом
Про бій з американцем Василь Ломаченко розповів у документальному фільмі "RELENTLESS: Lomachenko". Український боксер детально розібрав поєдинок з Теофімо Лопесом.
Цікаво Ломаченко спробує перекреслити чемпіонську мрію Коммі
Боксер із України не погоджується із рішенням суддів, які віддали перемогу супернику.
Я не відчуваю, що програв бій із Лопесом. Ні, я так не вважаю. Я дивився цей бій у повільному повторі – це була нічия,
– сказав українець.
Відзначимо, що вже 11 грудня Ломаченко повернеться на ринг після перемоги нокаутом над Масайоші Накатані. Суперником українця буде ганець Річард Коммі.За повідомленням ЗМІ, за бій Василь може заробити 750 тисяч доларів. Однак цей гонорар може зрости, адже все залежатиме від купівлі трансляцій.
Протистояння Ломаченко – Лопес
- У жовтні 2020 року Ломаченко втратив чемпіонські титули у бою з Лопесом. Українець втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Після цього Василь та його команда намагались організувати реванш із Теофімо. Але американець навідріз відмовлявся від другого поєдинку. Він висунув одну умову, яка могла дозволити організувати двобій.
- Вже у своєму першому захисті Лопес програв Камбососу.
- Тепер Ломаченку хочеться провести бій з Джорджем, щоб повернути свої пояси. Австралієць пообіцяв Василю дати шанс, але згодом почав говорити за інших суперників.
- Глава Top Rank Боб Арум вже контактував з промоутером австралійського боксера щодо протистояння з Ломаченком.