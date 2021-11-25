Ультиматум для Ломаченка
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі готовий провести реванш з українцем. Однак висунув одну умова, якщо Василь Ломаченко прийме її, то зможе вдруге вийти на ринг проти Теофімо Лопеса.
Варте уваги Ломаченко несподівано увійшов у топ-3 найкращих боксерів на думку Лопеса
Реванш відбудеться лише у тому випадку, якщо боксер із України змінить вагову категорію.
Якщо реванш з Ломаченком відбудеться, то лише у вазі 140 фунтів. Тільки так. Мені вже складно триматися у вазі 135, я готовий піти вище. Хочуть реванш – нехай переходять у 140 фунтів,
– заявив Лопес.
Лопес додав, що усі боксери, які захочуть вийти проти нього на ринг, мусять спершу піднятись у цю вагову категорію. Цікаво, що на це відповість Ломаченко, який не збирався змінювати вагу.
Ломаченко – Лопес: що відомо про протистояння
- У жовтні 2020 року Лопес завдав гіркої поразки Ломаченку, відібравши в українця його титули чемпіона світу у легкій вазі. Після цієї перемоги над Василем американець став абсолютним чемпіоном світу у цьому дивізіоні.
- Після цього двобою американець ще не виходив на ринг, що не скажеш про боксера з України. Ломаченко успішно повернувся на ринг, нокаутувавши японця Масайоші Накатані.
- Хоча до цього намагався вмовити Лопеса та його команду провести реванш. Але американська сторона була категорична проти другого бою.
- Обидва боксери вже офіційно отримали своїх нових суперників. Ломаченко у грудні вийде на ринг проти ганця Річарда Коммі, а Лопес зійдеться з Джорджом Камбососом. У цьому бою американець спробує захистити свої чемпіонські пояси.