Арум хоче бій Ломаченко – Камбосос

Про це розповів промоутер австралійського боксера Лу Дібелла. Боб Арум хотів би організувати бій Джордж Камбосос – Василь Ломаченко.

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Глава Top Rank вже зв'язувався з промоутером абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Дібелла відповів Аруму, щоб той стежив за боєм Ломаченка з Річардом Коммі. На його думку, ганець може завдати поразки українському боксеру.

Я спілкувався з Бобом Арумом. Але коли він зателефонував, я сказав, що йому краще стежити, щоб мій друг Річард Коммі не побив Ломаченка. Проте, немає сумнівів, що з ними теж будуть переговори. Я говорив з PBC про інші варіанти. Джервонта Девіс – це також можливий суперник,

– сказав Лу Дібелла.

Свій наступний поєдинок Камбосос хоче провести у рідній Австралії. Після тріумфального поєдинку з Теофімо Лопесом боксер запропонував супернику побоксувати в Австралії.

До слова. Ломаченко 11 грудня поб'ється проти Коммі. Бій відбудеться у Нью-Йорку.

Дібелла заявив, що останнє слово у питанні наступного суперника матиме Камбосос: "Якщо поговорити з Камбососом, його батьком або Пітером Каном, то всі вони скажуть, що рішення ще не ухвалене, і вони вивчать варіанти".

Боксерське тріо Ломаченко – Камбосос – Лопес