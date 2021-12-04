Арум хоче бій Ломаченко – Камбосос
Про це розповів промоутер австралійського боксера Лу Дібелла. Боб Арум хотів би організувати бій Джордж Камбосос – Василь Ломаченко.
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Глава Top Rank вже зв'язувався з промоутером абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Дібелла відповів Аруму, щоб той стежив за боєм Ломаченка з Річардом Коммі. На його думку, ганець може завдати поразки українському боксеру.
Я спілкувався з Бобом Арумом. Але коли він зателефонував, я сказав, що йому краще стежити, щоб мій друг Річард Коммі не побив Ломаченка. Проте, немає сумнівів, що з ними теж будуть переговори. Я говорив з PBC про інші варіанти. Джервонта Девіс – це також можливий суперник,
– сказав Лу Дібелла.
Свій наступний поєдинок Камбосос хоче провести у рідній Австралії. Після тріумфального поєдинку з Теофімо Лопесом боксер запропонував супернику побоксувати в Австралії.
Дібелла заявив, що останнє слово у питанні наступного суперника матиме Камбосос: "Якщо поговорити з Камбососом, його батьком або Пітером Каном, то всі вони скажуть, що рішення ще не ухвалене, і вони вивчать варіанти".
Боксерське тріо Ломаченко – Камбосос – Лопес
- Лопес провалив перший захист чемпіонських титулів, які у 2020 році відібрав у Ломаченка. Теофімо не зможе вимагати реванш, адже у контракті бою такої опції немає. Все залежатиме від бажання австралійця.
- Після поєдинку Джордж пообіцяв Ломаченку дати шанс у титульному поєдинку. Василь має гарний шанс повернути собі пояси. Але все це поки що лише на словах.
- Едді Хірн не виключив, що наступним суперником Камбососа може стати Девін Хейні.