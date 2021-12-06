Коммі: Для мене буде честю розділити з ним ринг
Ганський боксер пригадав любительську кар'єру Василя Ломаченка та назвав її неймовірною. Також боксер розкидався компліментами у сторону українця, якому вдалось перенести свої навички у професіонали.
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Річард Коммі додав, що Ломаченко добився усього та є прикладом гордості боксу.
Якщо ти хочеш бути найкращим, то повинен зустрічатись лише з найкращими, і Ломаченко – однозначно один із них. Для мене буде честю розділити з ним ринг, але як тільки прозвучить стартовий гонг, він буде стояти на шляху моїй мрії стати чемпіоном світу,
– розповів майбутній суперник українця.
Він порівняв бій проти Ломаченка з чемпіонським поєдинком, у якому не буде титулів. Їх шоу очолить вечір боксу у Нью-Йорку на арені Медісон-сквер-гарден.
Наставник Коммі багато працювали з підопічним та готували його до поєдинку з українським боксером. Річард впевнений, що віра тренерів, концентрація та підказки команди допоможуть йому здолати Василя.
Ломаченко "йде по душу" Коммі
- Для обох боксерів цей бій стане другим у 2021 році. У попередньому поєдинку українець нокаутував японця Масайоші Накатані. А його наступний суперник відправив у нокаут домініканця Джексона Мартінеса.
- Цікаво, що раніше обидва боксери програвали Теофімо Лопесу, який нещодавно втратив усі титули у зустрічі з Джорджем Камбососом.
- 34-річний Річард Коммі провів у професіоналах 33 поєдинки, у яких здобув 30 перемог (27 – нокаутом) і тричі поступився.
- У ЗМІ поширювались чутки про гонорари бійців за протистояння. Начебто Ломаченко повинен отримати за цей двобій 750 тисяч доларів, а його суперник – 250 тисяч. Однак ці суми можуть зрости, адже все залежатиме від купівлі трансляцій.
- Напередодні бою випустили офіційний постер та промо бою.