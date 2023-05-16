Мені подобається бути андердогом, – Ломаченко вірить у свою перемогу над Хейні

У ніч із 20-го на 21-ше травня (в Україні) відбудеться бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. Боксер із українським паспортом спробує забрати в американця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Боксери проведуть бій на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Напередодні бою Ломаченко та Хейні активізувались із коментарями. Якщо Девін у більшості звинувачує українця, то сам Василь більше говорить про свої шанси у майбутньому бою.

Варто прочитати Ломаченка вже опускали на "грішну землю": поразки та нокдаун, які варто пам'ятати боксеру

Ломаченко: Для мене це буде нелегко, але реально

Василь оцінив свої шанси на перемогу у зустрічі з Хейні. Ломаченко вірить, що в ту ніч може стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Український боксер сам визнає, що не є фаворитом цього протистояння. На думку Ломаченка, це зменшує тягар на його плечі, аніж було у поєдинках до цього.

Мені подобається бути андердогом. Для мене це краще, ніж було раніше, коли багато хто говорив: "О, це буде легко для Ломи". Коли ти андердог, тобі потрібно бути самим собою,

– відповів Ломаченко.

"Я знаю, що Хейні – розумний боксер. Я розумію його рівень. Для мене це буде нелегко, але реально. Хейні зазнає більше тиску, ніж я. Для мене це оптимально. Це надає мені мотивації. Йому треба перейматися цим. Мене ж це не хвилює, бо я програвав, я андердог та старий боксер", – додав боксер із України.

Менеджер українця Егіс Клімас впевнений, що Ломаченко має усі шанси, аби здобути перемогу над Хейні. А от промоутер Олександр Красюк не такий впевнений у перемозі Василя.

Навколо бою Ломаченко – Хейні