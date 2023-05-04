Зустріч матиме принциповий характер, адже Девін Хейні хотів цього поєдинку проти Василя Ломаченка ще з 2019 року. Однак тоді українець вирішив, що американець не буде солідним для нього суперником. Тепер цей боксер обійшов за боксерським званням навіть самого Ломаченка.

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Хейні: Я знав, що він буде тихим у цьому плані

Перед поєдинком американець взявся критикувати поведінку Ломаченка, який тихо готується до бою, якого навіть сам не розкручує серед своєї аудиторії. Натомість ця місія падає лише на Девіна.

Ломаченко взагалі не хоче займатися розкруткою та продажем бою. Хоча я знав, що він буде тихим у цьому плані. Гаразд, нехай залишається тихим. Він все одно перебуває на шляху з боксу. А у легкій вазі все зараз проходить через мене,

– заявив Хейні.

Це буде другий захист чемпіонських поясів для Хейні, які свого часу він відібрав у Джорджа Камбососа. Та захистив їх у реванші. Обидва поєдинки закінчувались за одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Top Rank 29 березня офіційно оголосила про бій Ломаченко – Хейні, постер та промо якого оформила у шаховому стилі. Трішки пізніше боксери провели пресконференцію та дуель поглядів, яка минула без скандальної поведінки.

Відзначимо, що Хейні не потиснув руку Василю, коли завітав на спілкування з журналістами. Промоутер Олександр Красюк поділився очікуваннями від двобою, але не став робити з Ломаченка фаворита зустрічі.

Зверніть увагу! Медіасервіс MEGOGO не буде транслювати поєдинок Ломаченко – Хейні.