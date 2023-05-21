Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні завдав третьої поразки в кар'єрі ексчемпіону світу у трьох дивізіонах Василю Ломаченку. Боксер з України непогано провів поєдинок, але судді вирішити залишити пояси чинному чемпіону, пише 24 Канал.

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Був би українцем – переміг

Ломаченко вдруге не зумів скористатися шансом стати абсолютним чемпіоном. Після поразки Василь не зумів стримати емоції та розплакався. Таким засмученим його ще ніхто не бачив.

Втім, українські вболівальники не надто співчували поразці Ломаченка. У коментарях фанати пригадали боксеру з українським паспорт всі його зашквари.

Особливо дісталося Василю за підтримку проросійської УПЦ МП.

"Не в того Бога "чемпіон" увірував, гординя – найстрашніший гріх, який жорстоко карається, як правило, ще за життя грішника…"

"Бог делікатно натякнув Васі, що без України він ніхто і звати його ніяк".

"От що значить не до тієї церкви ходити".

Українці вболівали проти Ломаченка / https://twitter.com/MMAFighting

У коментарях вболівальники раділи поразці Ломаченка, продемонструвавши одностайність.

"Так йому і треба. Зраднику по заслузі. Був би Українцем – переміг".

"Він обіцяв, що українці будуть задоволені. Читаю дописи і бачу що задоволення отримали всі. Я теж!"

"Момент істини. Кар'єра боксера не довга, а статус "Абсолютного ватного чорта" за версією української більшості, матиме до кінця життя".

"Це, мабуть, перший випадок, коли ми радіємо, що "наш" спортсмен програв. Щось погано за нього московські попи молилися".

Багато дописувачів в соціальних мережах вважать, що тепер кар'єра Ломаченка завершена і бажають йому поїхати в Росію.

"Це початок твоєї дороги в забуття ! Україна єдина в цьому сила, зраднику нема місця серед чемпіонів!"

"От зараз хай валить до своєї раши! Нам він не треба ні по яким параметрам. А то ще підрядиться молодь тренувати, не дай Боже. А на московії хоч би у диякони взяли".

На думку фанів, якби Ломаченко від початку війни засудив дії російського агресора, тоді б він мав цілковиту підтримку.

"Даю 100%, що якби Лома навіть після всіх його зашкварів, з 24 лютого 22 року повністю перейшов на бік України у всіх сенсах, то зараз би підтримка наших військових, громадян України, української церкви допомогла би виграти цей бій!"

"Коли вся Україна молилась за Васю він перемагав. Але він вирішив плюнути українцям в душу і получив результат руського міра".

Для об'єктивності зауважимо, що в коментарях деякі вболівальники подякували Ломаченку за бій.

"Ломаченко гордість українського боксу був, є і буде. Прикро, що непереміг, але в нього є ще час стати найкращим".

"Вася ти справжній чемпіон, а судді не компетентні!"

Проте очевидно, що Василь Ломаченко втратив більшу частину своїх вболівальників в Україні. Громадяни не пробачили ексчемпіону намагання всидіти на двох стільцях.

Засмучений Василь Ломаченко / скриншот з відео