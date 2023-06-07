Ліонель Мессі прийняв рішення щодо клубу з Саудівської Аравії. Хитрощі Аль-Хілаля не допомогли їм заманити аргентинця у свою команду.

Варте уваги Гідна заміна Бензема: кривдник збірної України на Євро може перебратись у Реал

Не підкупиш грошима

Саудівський колектив намагається будь-яким чином отримати Мессі, який офіційно залишив ПСЖ, у своє розпорядження. Аль-Хілаль пропонував Ліонелю позахмарані та позагалактичні умови, з величезними сумами. Дійшло до того, що клуб із Саудівської Аравії готовий був платити аргентинському футболісту 1 мільярд євро на рік, аби той бодай одягнув футболку Аль-Хілаля. Ба більше, саудівський колектив жадає заманити у клуб близьких друзів Ліонеля, щоб створити комфортні умови для Мессі в колективі.

Та не дивлячись на усі спокусливі пропозиції Ліонель Мессі продемонстрував, що гроші не головне у його житті. Аргентинський футболіст відмовив цілеспрямованому клубу з Саудівської Аравії. Таким чином, один із головних претендентів у боротьбі за Мессі відпав. Журналісти також повідомляють, що Ліонель охоче би перейшов в Барселону, проте каталонський колектив не готовий "забезпечити" аргентинця. Найімовірнішим варіантом розвитку подій залишається Інтер Маямі, який готовий об'єднатися з усією МЛС, аби Мессі опинився в американській лізі.