Французький етап кар'єри Ліонеля Мессі добіг до кінця. Зірка світового футболу Ліонель Мессі офіційно залишив Парі Сен-Жермен. Про це повідомив сайт клубу.

До теми Від возз'єднання із Роналду до УПЛ: де може продовжити кар'єру Ліонель Мессі після ПСЖ

Контракт аргентинця був розрахований до 30 червня 2023 року. Проте сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

За два сезони Мессі зіграв за парижан 74 матчі, забив 32 м'ячі та віддав 35 гольових передач. Разом з ПСЖ аргентинець двічі ставав чемпіоном Франції та вигравав Суперкубок Франції.

Парі Сен-Жермен подякував Мессі

Наразі невідомо, де саме продовжить кар'єру Мессі. На зіркового футболіста претендують кілька клубів. Найбільшу наполегливість виявляють саудівський Аль-Хіляль, американський Інтер Маямі, а також іспанська Барселона, де Лео провів свої найкращі роки.