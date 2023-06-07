35-річний французький нападник підписав контракт із саудівським клубом до 2026 року. В Аль-Іттіхаді Карім Бензема зароблятиме майже 200 мільйонів євро за сезон. Гроші знесли голову форварду, який покинув одну з найкращих команд світу.

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Втрату Бензема навіть не відчують

Однак Реал вже знайшов, ким можна заміни Бензема. Повідомляється, що заміною Каріму стане нападник англійського Тоттенхема та збірної Англії Гаррі Кейн. Начебто футболіст вже дав "добро" на свій перехід в Іспанію.

Мадридському клубу такий трансфер обійдеться у 80 мільйонів євро (за даними Transfermarkt – 90 мільйонів євро). Але головний наставник "вершкових" Карло Анчелотті впевнений, що Кейн буде ідеально вписуватись у гру "Королівського клубу".

Нагадаємо, що Реал за підсумками сезону-2022/2023 посів друге місце у Ла Лізі, програвши Барселоні боротьбу за чемпіонство. У наступному сезоні-2023/2024 "вершкові" зіграють у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Натомість Тоттенхем зайняв лише 8-му позицію, пролетівши повз єврокубкову компанію на наступний сезон. Тому у Реала є ще одна перевага над Тоттенхемом під час підписання Кейна. Гаррі явно хоче виступати на євроарені.

Відзначимо, що після відходу Бензема у Реалі залишився лише один центральний форвард – 18-річний Альваро Родрігес. Адже Маріано Діас має покинути команду. Тому підписання нападника стало пріоритетом для мадридського клубу.

Що відомо про виступи Гаррі Кейна