Колишній лідер "королівського клубу" Карім Бензема офіційно став гравцем Аль-Іттіхаду. Чемпіон Саудівської Аравії оголосив про трансфер зіркового форварда.
Читайте також Дружина вже зібрала речі: Лунін та його кохана натякають на відхід із Реала
В чемпіонат до Роналду
Дія контракту 35-річного француза розрахована до 2026 року. За повідомленням відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, Бензема зароблятиме майже 200 мільйонів євро за сезон, в тому числі за комерційними угодами.
Таким чином, саудити за допомогою грошей зуміли заманити ще одну суперзірку. Нагадаємо, що взимку гравцем саудівського Аль-Насру став португалець Кріштіану Роналду. Обидва футболісти свого часу разом грали за Реал.
До речі, в сезоні 2022/23 Аль-Іттіхад став чемпіоном Саудівської Аравії, випередивши клуб Роналду на 5 пунктів. Нова команда Бензема кваліфікувалася в груповий етап Азійської Ліги чемпіонів.
- Нагадаємо, що Бензема захищав кольори "вершкових" з 2009 року.
- За цей час француз забив 354 м'ячі у 648 матчах. Разом з Реалом форвард здобув 24 трофеї, в тому числі 5 Кубків Ліги чемпіонів.
- Свій останній матч за Реал Карім зіграв 4 червня проти Атлетіка (1:1). Капітан "вершкових" відзначився голом з пенальті.
- Тоді ж Реал оголосив про відхід свого капітана.
- Трансферна вартість Бензема становить 35 мільйонів євро.