Лионель Месси принял решение о клубе из Саудовской Аравии. Уловки Аль-Хилаля не помогли им заманить аргентинца в свою команду.

Достойно внимания Бензема: обидчик сборной Украины на Евро может перебраться в Реал

Не подкупишь деньгами

Саудовский коллектив пытается каким-либо образом получить Месси, который официально покинул ПСЖ, в свое распоряжение. Аль-Хилаль предлагал Лионелю затуманенные и внегалактические условия, с огромными суммами. Дошло до того, что клуб из Саудовской Аравии готов был платить аргентинскому футболисту 1 миллиард евро в год, чтобы тот хотя бы надел футболку Аль-Хилаля. Более того, саудовский коллектив жаждет заманить в клуб близких друзей Лионеля, чтобы создать комфортные условия для Месси в коллективе

Кстати говоря. Саудовская Аравия хочет пригласить ряд ведущих звезд футбольного мира в свою лигу, чтобы приковать внимание к своему чемпионату В частности, саудитам удалось уже убедить Карима Бензема, официально ставшего игроком Аль-Иттихада.

Но, несмотря на все соблазнительные предложения, Лионель Месси продемонстрировал, что деньги не главное в его жизни. Аргентинский футболист отказал целенаправленному клубу из Саудовской Аравии. Таким образом, один из главных претендентов в борьбе за Месси отпал. Журналисты также сообщают, что Лионель охотно перешел бы в Барселону, однако каталонский коллектив не готов "обеспечить" аргентинца. Самым вероятным вариантом развития событий остается Интер Майами. то объединиться со всей МЛС, чтобы Месси оказался в американской лиге.