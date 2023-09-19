Матч Шахтар – Порту відбудеться в німецькому місті Гамбург. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Варте уваги Шахтар проти Порту: що треба знати про суперника по Лізі чемпіонів та які шанси у "гірників"

Шахтар вилетів до Гамбурга за два дні до матчу – ще у неділю, 17 вересня, делегація "помаранчево-чорних" здійснила 9-годинну подорож з України до Німеччини. Опівдні команда автобусом виїхала зі Львова до польського Жешува, звідки перелетіла в Гамбург.

До Німеччини на цей матч відправилося 28 футболістів. Поза заявкою опинилися одразу двоє ключових захисників команди – Валерій Бондар та Микола Матвієнко. У них травми.

У Порту теж кадрові проблеми. До Гамбурга не відправився вінгер Пепе, який пропускатиме цей матч через дискваліфікацію. А через травми цей матч пропустять Іван Маркано, Еванілсон та Денні Намасо. При цьому двоє перший травми отримали в останньому матчі чемпіонату Португалії ще в першому таймі.

В Україні дивитися онлайн матч Шахтар – Порту можна буде на платформі Megogo, а також Volia TV. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Порту. Вона буде доступна в цій новині.