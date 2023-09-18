У стартовому турі Шахтар прийме у німецькому Гамбурзі Порту. За день до поєдинку обидва клуби оголосили заявки на майбутню зустріч.

Варто дізнатись Шахтар зіграє перший матч в Лізі чемпіонів проти Порту: де дивитися онлайн, список трансляцій

Португальський гранд підходить до матчу знекровленим

Порту, як і Шахтар, не зміг уникнути кадрових втрат перед стартом групового раунду Ліги чемпіонів. Одразу троє футболістів не зможуть взяти участь у поєдинку через пошкодження. Гонсалу Рібейру і Пепе відбуватимуть дискваліфікацію.

Тому тренерський штаб на чолі з Сержіу Консейсаном не заповнив до кінця усі лоти у заявці команди. У список Порту потрапили 22-а гравці.

Заявка Порту на матч проти Шахтаря:

Воротарі: Діогу Кошта, Клаудіу Рамуш.

Діогу Кошта, Клаудіу Рамуш. Захисники: Фабіу Кардозу, Пепе, Давід Карму, Зайду Санусі, Хорхе Санчес, Венделл, Жоау Маріу.

Фабіу Кардозу, Пепе, Давід Карму, Зайду Санусі, Хорхе Санчес, Венделл, Жоау Маріу. Півзахисники: Стівен Еуштакіу, Марко Груїч, Ніко Гонсалес, Іван Хайме, Андре Франку, Алан Варела, Ромаріу Баро.

Стівен Еуштакіу, Марко Груїч, Ніко Гонсалес, Іван Хайме, Андре Франку, Алан Варела, Ромаріу Баро. Нападники: Мехді Таремі, Франсішку Консейсау, Галено, Фран Наварро, Тоні Мартінес, Гонсалу Боржеш.

Важливо! Матч Шахтар – Порту розпочнеться 19 вересня о 22:00 (за Києвом) у Гамбурзі, де "гірники" проводитимуть свої номінально "домашні" матчі єврокубків.

Відзначимо, що у складі донецького клубу теж є чималі втрати. У "гірників" вилетіли із гри через травми два центральні оборонці – Микола Матвієнко і Валерій Бондар.

19 вересня Шахтар та Порту вже всьоме зустрінуться на футбольному полі. Українці ще жодного разу не перемагали цього суперника – 3 поразки та 3 нічиї. Востаннє клуби грали між собою у сезоні-2014/2015. Той матч закінчився мировою 1:1.