Вже у вівторок, 19 вересня, донецький Шахтар починає свій шлях у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Патріка ван Леувена потрапила у групу до Барселони, Порту та Антверпена.

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Заявка Шахтаря

Свій перший матч "гірники" проведуть проти португальців номінально "вдома". Своїх суперників по ЛЧ Шахтар прийматиме у німецькому Гамбурзі через війну в Україні.

Тим часом, Патрік ван Леувен визначився із заявкою на лобову зустріч. У тренера є чимало проблем з обороною, адже через травми не допоможуть обидва основних центрбека – Валерій Бондар та Микола Матвієнко. Список із 28-ми футболістів виглядає так:

ВОРОТАРІ: Артур Рудько, Дмитро Різник, Тимур Пузанков, Денис Твардовський.

ЗАХИСНИКИ: Гіоргі Гочолейшвілі, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Став Лемкін, Едуард Козік, Данило Удод, Іраклі Азаров.

ПІВЗАХИСНИКИ: Тарас Степаненко, Деніл Кастілло, Новатус Міроші, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Олег Очеретько, Егіналду, Олексій Кащук, Невертон, Олександр Зубков, Мар'ян Швед.

НАПАДНИКИ: Данило Сікан, Кевін Келсі, Богдан В'юнник.

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Шахтар у сезоні 2023-2024

До заявки на Лігу чемпіонів не потрапив Лассіна Траоре, який зазнав серйозної травми. Також поза заявкою Іван Петряк, а також зимовий новачок Хусрав Тоїров.

У цьому сезоні Шахтар відіграв вже сім матчів у чемпіонаті України – 5 перемог та дві нічиї. Це дозволяє команді Патріка ван Леувена йти на першому місці в УПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача Кривбас на три бали.

Варто знати. Для Шахтаря це буде вже 18-ий виступ на груповому етапі Ліги чемпіонів. Найбільшого успіху "гірники" домоглись у сезоні 2010-2011. Команда Мірчі Луческу дісталась чвертьфіналу, де вилетіла від майбутнього переможця турніру Барселони.