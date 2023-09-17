Вже у вівторок, 19 вересня, донецький Шахтар починає свій шлях у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Патріка ван Леувена потрапила у групу до Барселони, Порту та Антверпена.
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Заявка Шахтаря
Свій перший матч "гірники" проведуть проти португальців номінально "вдома". Своїх суперників по ЛЧ Шахтар прийматиме у німецькому Гамбурзі через війну в Україні.
Тим часом, Патрік ван Леувен визначився із заявкою на лобову зустріч. У тренера є чимало проблем з обороною, адже через травми не допоможуть обидва основних центрбека – Валерій Бондар та Микола Матвієнко. Список із 28-ми футболістів виглядає так:
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Шахтар у сезоні 2023-2024
До заявки на Лігу чемпіонів не потрапив Лассіна Траоре, який зазнав серйозної травми. Також поза заявкою Іван Петряк, а також зимовий новачок Хусрав Тоїров.
У цьому сезоні Шахтар відіграв вже сім матчів у чемпіонаті України – 5 перемог та дві нічиї. Це дозволяє команді Патріка ван Леувена йти на першому місці в УПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача Кривбас на три бали.